Москву накрыл ливень с градом

В Москве начался сильный ливень, на этот раз с градом. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, непогода может сохраниться до 22 часов. Синоптики Росгидромет отметили, что в столице помимо дождя с градом порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России рекомендовало жителям столицы быть осторожными.

Появились кадры последствий ливня в Москве

Водителей призвали во время поездки значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Также стоит избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений. Парковать свой транспорт посоветовали вдали от деревьев.

Пешеходам посоветовали в ведомстве во время нахождения на улице обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

По данным "Фобоса", погоду в Москве формирует циклон, который сейчас проходит по югу европейской части страны. По этой причине изнуряющая жара в столице сменяется ливнями, грозами и градом. При этом в выходные ожидается сухая погода.