Мэр Москвы открыл новые речные причалы Береговой и Парк «Фили»

Регулярный маршрут речного электротранспорта Киевский — Сердце Столицы продлили до парка «Фили». Об этом объявил Сергей Собянин. В режиме видеоконференции Мэр Москвы принял участие в церемонии открытия причалов Береговой и Парк «Фили» и вывода на маршруты новых электросудов «Каменка», «Пахра», «Люблинка» и «Кузнецовка».

«Сегодня очередной этап развития регулярного речного сообщения на Москве-реке с помощью электросудов самого последнего инновационного уровня. Сегодня прибывают новые суда, которые позволят продлить первый маршрут на две остановки, на два причала, и уменьшить время прохождения судов в два раза. Частота движения судов увеличится в два раза, а значит, в два раза меньше будет очередей и в два раза больше желающих совершить поездку на этих судах. В целом с начала реализации проекта уже 800 тысяч москвичей воспользовались этой услугой, она является одной из самых популярных», — отметил Сергей Собянин.



Возрождение регулярных пассажирских перевозок по Москве-реке — уникальный проект не только для России, но и для других стран. В столице впервые в мире начали круглый год курсировать современные суда полностью на электрическом ходу.

Первый регулярный речной маршрут, открытый в июне 2023 года Президентом России Владимиром Путиным, связал Киевский вокзал с причалом Сердце Столицы в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной. Сейчас с открытием двух дополнительных причалов его протяженность выросла с семи до 12 километров. При этом интервал движения судов сократится с 20 до 10 минут.

«Парк “Фили” станет конечной станцией маршрута. Его расположили в центре огромной зеленой зоны, на набережной есть обустроенный пляж с открытыми бассейнами. Здесь любят отдыхать многие москвичи и гости города», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.



Причал Парк «Фили» находится на правом берегу Москвы-реки рядом с одной из самых популярных зеленых территорий в столице. Таким образом, благодаря речному транспорту жителям кварталов, расположенных вдоль Москвы-реки от Филевской поймы до Дорогомилова, выехать на природу для отдыха стало удобнее.

Экскурсионная привлекательность первого маршрута также возросла. Прогулку по реке теперь можно совместить с отдыхом в одном из лучших парков Москвы, на набережной которого есть обустроенная пляжная зона с открытыми бассейнами.

Еще один дополнительный причал — Береговой — открылся на правом берегу Москвы-реки напротив причала Сердце Столицы. В результате возможность пользоваться речным транспортом получат около 16 тысяч жителей района.

Кроме того, недалеко от новых причалов расположены Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева и будущий национальный космический центр. От них до причала можно дойти пешком.

Удлиненный маршрут Киевский — Парк «Фили» будут обсуживать 11 электросудов, в том числе впервые вышедшие на маршруты. Это была финальная поставка в рамках контракта на закупку речного электротранспорта. Всего для работы на двух маршрутах закуплено 21 судно — все они получили имена по названиям малых рек Москвы.

Второй регулярный речной маршрут ЗИЛ — Печатники был открыт в сентябре 2023 года. Его длина составляет девять километров.

Благодаря появлению речных электросудов возможность пользоваться новым видом транспорта получили около 1,5 миллиона человек из 18 районов Москвы.

За время работы регулярных маршрутов ими воспользовались более 800 тысяч жителей и гостей столицы. Ожидается, что к концу 2024 года пассажиры совершат около 1,5 миллиона поездок.

«Возрождение регулярных круглогодичных пассажирских перевозок на Москве-реке — уникальный проект не только для России, но и в мировой практике. Жители города полюбили водный электротранспорт за удобство и экологичность. В мае, например, установлен очередной рекорд — электросудами воспользовались почти шесть тысяч пассажиров в сутки. В целом с начала реализации проекта — больше 800 тысяч москвичей. В этом году новые причалы-остановки появятся и на втором маршруте», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.



Самым популярным стал причал Киевский — с него отправляются около 40 процентов пассажиров. Всего работает 14 остановок: восемь — на первом маршруте, шесть — на втором. На последнем в ближайшее время планируется открыть еще несколько причалов.

До 2030 года в Москве появится еще пять регулярных маршрутов: ЗИЛ — Новоспасский, Коломенское — Южные Ворота, Хорошево-Мневники — СберСити, Северный речной вокзал — Маяк и Киевский — Новоспасский. В результате судоходной станет практически вся акватория Москвы-реки в пределах города.

К 2030 году общее число причалов вырастет до 67, а флот расширят до 60 электросудов. Регулярным речным транспортном будут пользоваться около 24 тысяч пассажиров в сутки.

Современные причалы и электросуда

Оператор речного транспорта на Москве-реке — АО «ВодоходЪ. Пассажирский порт», с которым в 2021 году Правительство Москвы на конкурсной основе заключило контракт полного жизненного цикла. Согласно ему оператор отвечает за поставку, ремонт и техобслуживание электросудов и плавучих причалов в течение 15 лет.

Для обслуживания пассажиров на Москве-реке размещают плавучие причалы диаметром 10 и 16 метров и вместимостью до 40 и 80 человек соответственно. Также будут созданы два пункта технического обслуживания флота.

Современные причалы позволяют принимать до двух судов одновременно. При их разработке применили уникальное решение, обеспечивающее зарядку транспорта прямо в процессе посадки и высадки пассажиров.

На причалах висят табло с онлайн-расписанием, обустроены зоны ожидания, в которых можно посидеть на диванах и выпить кофе, и санузлы. Проход на посадку осуществляется через турникеты, адаптированные для слабовидящих и маломобильных пассажиров (с яркой цветовой подложкой и большим шрифтом на экранах). Специалист в павильоне ответит на вопросы и поможет, если возникнут трудности.

Регулярные речные маршруты полностью интегрированы в транспортную систему Москвы. Оплатить проезд можно билетом «Кошелек» карты «Тройка», абонементом «Единый» на 30, 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой, по биометрии или через систему быстрых платежей.

Внедрение отечественного электрического транспорта для пассажирских перевозок по Москве-реке — один из самых инновационных транспортных проектов Правительства Москвы. Все основные детали судов, такие как корпус, тяговый электродвигатель, климатическая установка, остекление, панели обшивки, автоматизированная аппарель, система управления освещением, бортовые двери и все программное обеспечение управления, производят в России.

Электросудно длиной около 22 метров вмещает до 50 человек. В салоне есть кресла и столики, оборудованы специальные места для маломобильных пассажиров, установлены информационные экраны и зарядки для мобильных устройств, предусмотрены площадки для перевозки самокатов и велосипедов. Большие панорамные окна и остекленная крыша позволяют любоваться видами на Москву.

Перед выходом на регулярный маршрут все электросуда проходят необходимые испытания, в том числе в зимний период. Проверяют и работоспособность инфраструктуры — причалов, турникетов и билетной системы.

Использование электрических судов помогает улучшать экологическую ситуацию в городе, а также подает пример для частных судоходных компаний.

Новая верфь в Нагатинском затоне

Строительство верфи для производства современных электросудов началось в октябре 2023 года. Предприятие расположится на месте бывшей коммунальной зоны на Меловом мысе. Общая площадь кластера превысит 23 тысячи квадратных метров, что позволит организовать производство полного цикла, включая раскрой металла (до 40 тонн в расчете на одно судно), сварку секций (до пяти километров сварных швов), окраску корпуса (до 500 квадратных метров поверхностей), монтаж оборудования и достройку (более восьми тысяч комплектующих), испытания и сдачу судна со спуском на воду. Здесь же будет работать конструкторское бюро.

Верфь сможет производить до 50 судов в год. Постройка одного будет занимать около 270 дней.

На предприятии будут использоваться самые передовые технологии, в том числе сквозные технологические процессы, автоматизированные обрабатывающие комплексы, 3D-печать, цифровые двойники, сквозной контроль качества и другие. Более 70 процентов оборудования — отечественного производства.

В состав кластера войдут площадка для обслуживания флота и пункты отстоя с необходимой зарядной инфраструктурой, которые в дальнейшем обеспечат техническое обслуживание и ремонт свыше 100 судов ежегодно.

Сегодня из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры судовладельцы могут терять до двух недель в сезон на обслуживание судна с подъемом.

На самой верфи создадут более 500 рабочих мест, а во всей производственной цепочке будут задействованы почти 50 тысяч человек, работающих на предприятиях в разных городах России. Например, сварочное оборудование может поставляться из Калининграда, гидравлические прессы — из Кирова, стапельное оборудование — из Нижнего Новгорода. Заводы Санкт-Петербурга обеспечат судоверфь зарядным оборудованием, системами управления, связи и навигации, программным обеспечением и пультами управления.

Новая судоверфь должна стать образцом экологичного производства, удачно встроенного в городскую среду. Предприятие украсят креативные фасады, а территорию и набережную со стороны жилого района благоустроят и озеленят. Для обеспечения предприятия электроэнергией будут активно использовать солнечные батареи.

Запуск производства на новой верфи в Нагатинском затоне намечен на 2025 год. В ближайшие несколько лет Правительство Москвы планирует закупить около 40 современных электросудов для регулярных речных перевозок внутри столицы.

Кроме того, сейчас по Москве-реке курсирует более 130 прогулочных судов, средний возраст которых составляет около 40 лет. Открытие новой верфи позволит значительно ускорить обновление прогулочного флота. Потенциал спроса на новые суда оценивается как высокий.

Помимо этого, будет организовано производство круизных судов длиной до 90 метров. На данный момент средний возраст действующих судов такого типа составляет около 60 лет. Обновление круизного флота придаст новый импульс развитию внутреннего туризма, включая повышение популярности водного туристического маршрута «Московское золотое кольцо», пассажиропоток которого к 2035 году вырастет в два-три раза.

Создание судостроительного кластера имеет стратегическое значение для столицы и всей страны. В последние годы таких объектов в России не строили.

Экологическая реабилитация акватории Москвы-реки

С 2011 года Правительство Москвы реализовало ряд крупных проектов по благоустройству набережных и экологической реабилитации акватории Москвы-реки.

Акваторию очистили от незаконных плавучих объектов, не зарегистрированных в качестве судов, и убрали 50 незаконных объектов — дебаркадеров. Они загромождали речное русло и представляли реальную опасность для безопасности судоходства и экологии. В 2023 году убрали еще 20 судов и 10 плавучих объектов. Кроме того, подняли два затонувших судна. Полностью очистили Кожуховский и Нагатинский затоны. До конца 2024 года планируется убрать оставшиеся пять затонувших судов и более 10 судов за незаконную стоянку.

Благодаря модернизации Московского нефтеперерабатывающего завода, городских и локальных очистных сооружений, а также значительному уменьшению выбросов автотранспорта — основного источника загрязнения — удалось существенно улучшить качество воды в Москве-реке. Так, за последние годы содержание аммонийного азота в нижнем течении сократилось на 70 процентов, а в центральной части города в два раза снизилось содержание нефтепродуктов и металлов.