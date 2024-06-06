Сильный ветер и ливень ожидается в Москве 6 июня

В ближайший час на столицу обрушится сильный ветер и ливень. Об этом в четверг, 6 июня, сообщил заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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По его словам, после обеда, 6 июня, ожидается сильный дождь. Он будет сопровождаться грозой и сильным ветром с порывами до 20 метров в секунду, возможен град. За этот день в столице может выпасть до 30 миллиметров осадков, что почти на 40 процентов превышает показатели месячной нормы.

Плохая погода продлится в Москве до конца дня.

Специалисты призвали горожан быть предельно внимательными на улице в непогоду и не укрываться под деревьями, а также не парковать вблизи них автомобили.

Автомобилистам посоветовали соблюдать скоростной режим и дистанцию, следует из сообщения в Telegram-канале.

6 июня пресс-служба городского хозяйства города сообщила, что до конца дня в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15–17 метров в секунду. В течение дня в отдельных районах также возможен кратковременный дождь, ливень, гроза, местами — град.