Московский зоопарк рассказал о похудении манула Тимофея к лету

В Московском зоопарке манул Тимофей скинул к лету лишние килограммы. Об этом в четверг, 6 июня, сообщили в пресс-службе зоосада.

На данный момент палласов кот весит 3,75 килограмма, что почти вдвое меньше зимнего показателя. В период заморозков манул весил 6,7 килограмма. В пресс-службе зоопарка объяснили, что набор веса объясняется ареалом хищника. Обычно этот вид проживает в дикой природе, где просто необходимо запасаться жиром для существования в холодное время.

— Во время жизни в зоопарках эта особенность к зажировке и разжировке у манулов сохраняется, хотя им не приходится самим добывать себе пищу, — рассказали работники зоосада.



Эксперты поддерживают процессы набора и сброса веса искусственно. С конца теплого сезона манула специально кормят больше, чем во время летних месяцев, его постоянно взвешивают. В питание хищника входят перепелки и крысы. Отмечается, что худеть Тимоша начал в феврале. В этот период зоологи немного сокращают рацион манула, устраивая ему раз в неделю разгрузочный день, сообщило агентство городских новостей «Москва».

3 июня пресс-служба Московского зоопарка в понедельник поделилась роликом с символом зоосада — манулом Тимофеем. На кадрах манул вышел на улицу после дождя. Тимоша не спешит ступать на мокрый газон, а предпочитает отсидеться на деревянных ступеньках вольера.