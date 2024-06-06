Сергунина пригласила горожан поучаствовать в фестивале «Лето в Москве»

Любой житель столицы может провести свое мероприятие в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Сейчас поступило уже более 21 тысячи заявок с момента запуска сервиса бронирования. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Любой москвич может не только посетить фестиваль, но и провести свой мастер-класс, концерт, экскурсию или спортивную тренировку. Также приглашаем присоединиться к проекту столичные учреждения, представителей бизнеса и некоммерческих организаций. Сейчас для бронирования доступно более 450 площадок на набережных, в парках, скверах, усадьбах и бульварах, — рассказала Сергунина.



Заявки принимают до 3 сентября. Подобрать подходящее пространство помогут фильтры, например, по типу мероприятия, локации или району. Также отображается краткое описание каждого места с указанием площади и вместимости. После регистрации и одобрения заявки анонс включат в общую афишу.

День ресторатора пройдет в рамках фестиваля «Лето в Москве». Он был учрежден семь лет назад, и его традиционно отмечают 7 июня.