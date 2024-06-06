Позднякова: Ливень на ВДНХ прошлой ночью оказался самым сильным в XXI веке

Ливень в районе ВДНХ минувшей ночью оказался самым сильным в XXI веке. Об этом в четверг, 6 июня, сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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— Данные наблюдений за прошедшую ночь показали, что прошедший на ВДНХ ливень оказался самым сильным в текущем столетии, и сутки 6 июня уже стали вторыми самыми дождливыми за всю историю наблюдений в столице, — написала синоптик в своем Telegram-канале.



По словам метеоролога, до абсолютного рекорда в 58,2 миллиметра осталось чуть более пяти миллиметров — столько может выпасть на ВДНХ сегодня к 21:00.

В ближайшие часы и до конца дня 6 июня в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15–17 метров в секунду. В течение дня в отдельных районах также возможен кратковременный дождь, ливень и гроза.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за грозы. По прогнозу синоптиков, в Москве гроза ожидается утром 6 июня, а также в период с 13:00 до 21:00.

В предстоящие выходные москвичей порадует комфортная погода без жары. Об этом «Вечерней Москве» сообщила Татьяна Позднякова.