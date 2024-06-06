МЧС сообщило о высокой пожароопасности в Москве

В столице ожидается высокая пожароопасность четвертого класса. Об этом в четверг, 6 июня, сообщили в столичной пресс-службе МЧС.

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МЧС России выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. По прогнозам синоптиков, 6 июня в некоторых участках Москвы будет высокий риск пожаров четвертого класса.

Специалисты напомнили, что жителям города важно соблюдать правила пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

— Будьте бдительны и внимательны, — следует из сообщения министерства в Telegram-канале.



6 июня пресс-служба городского хозяйства города сообщила, что до конца дня в Москве ожидается усиление ветра с порывами 15–17 метров в секунду. В течение дня в отдельных районах также возможен кратковременный дождь, ливень, гроза, местами — град.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе из-за грозы. По прогнозу синоптиков, в Москве гроза ожидается утром 6 июня, а также в период с 13:00 до 21:00.

В предстоящие выходные москвичей порадует комфортная погода без жары. Об этом «Вечерней Москве» сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.