Москвичей призвали быть осторожными на фоне переменчивой погоды: несмотря на жаркую погоду, в городе ожидается дождь, местами ливень, гроза и сильный ветер. Такой прогноз сделал специалист центра «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram.

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Он также отметил, что в отдельных районах может пойти град. В связи с этим жителям столичного региона стоит быть внимательными.

В то же время синоптик заявил, что за минувшую ночь в столице выпало почти 70 процентов месячной нормы осадков.

«В период с 21 часа среды до 3 часов ночи четверга в осадкомеры метеорологов попало 53 миллиметра осадков, или 69 процентов от положенного за месяц», -- пояснил специалист «Фобоса».



Недавно синоптики сообщали, что в Москве ожидаются дожди и, как следствие, смягчение жары. Ночи в столице будут более прохладными, а максимальные показатели термометра должны стать близки к норме.