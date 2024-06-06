В столице открылась регистрация на ночной велофестиваль. В этом году он пройдет 6 июля в стиле неонового праздника. Неповторимое настроение создадут тысячи огней, яркие велосипеды и костюмы участников.

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«Мы ежегодно проводим велофестивали в столице поручению Сергея Собянина и показываем, что велосипедисты — это полноправные участники дорожного движения. Открываем регистрацию уже на второй в этом году велофестиваль — ночной. Он пройдет 6 июля, приглашаем всех», — сказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.



Индивидуальный номер участника фестиваля присвоят на сайте. Его можно распечатать и прикрепить на велосипед или одежду.

О месте, времени и маршруте сообщат позже в телеграм-каналах столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и Московского велофестиваля.

В этом году в столице уже прошел первый Московский весенний велофестиваль. Он стал рекордным по количеству участников. По Садовому кольцу проехали более 65 тысяч москвичей. Велофестиваль проходил в ретростиле: многие участники воссоздали классический образ велосипедиста прошлых лет и украсили свой велосипед, как было принято в те годы.