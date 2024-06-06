Фэнтези-фолк-фестиваль «Земля легенд» пройдет в ландшафтном парке «Митино»

Фестиваль «Земля легенд» состоится в ландшафтном парке «Митино» с 8 по 9 июня. С 11:00 до 20:00 его гости смогут окунуться в атмосферу X–XIII веков. Концепция мероприятия построена на противостоянии королевского и княжеского сословий. Посетители примут участие в квестах и узнают больше о жизни людей того времени.

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Для детей будет работать тематическая зона «Волшебный лес». Ребята смогут познакомиться с существами из сказок, мифов и легенд, поиграть с ними и сделать фотографии на память. Организуют также танцевальные занятия и мастер-классы по лепке из глины, а еще научат стрелять из лука и сражаться на мечах. Кроме того, откроется стилизованная ярмарка.

Помимо этого, будут работать фотозоны, тематические и игровые площадки, пройдут концерты фолк-групп, а также конкурсы, викторины и розыгрыши.

Фэнтези-фолк-фестиваль «Земля легенд» стал победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Он призван сохранить и популяризировать национальную культуру, используя русские исторические и народные образы в современном формате.

Все мероприятия бесплатные. На территории фестиваля можно будет приобрести еду в таверне и сувениры на ярмарке.