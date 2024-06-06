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В Москве начался книжный фестиваль "Красная площадь"

В Москве состоялось открытие X книжного фестиваля «Красная площадь». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

В Москве стартовал фестиваль «Красная площадь»
© Газета.Ru

Фестиваль пройдет с 6 по 9 июня. Около 400 издательств представили свои новинки на мероприятии. Среди них не только столичные флагманы, но и публицисты из 58 российских регионов и Республики Беларусь. Посетители смогут оценить более 100 тысяч книг художественной, детской, образовательной и научно-популярной литературы.

Среди участников юбилейного фестиваля «Красная площадь» будет множество известных и любимых артистов: Юрий Башмет, Светлана Крючкова, Сергей Шакуров, Максим Аверин, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Игорь Верник, Алена Бабенко, Сати Спивакова.

В день открытия народная артистка РСФСР Ирина Курченко прочитает стихи Александра Пушкина у памятника «солнца русской поэзии». В 2024 году исполняется 225 лет со дня рождения классика.

На мероприятии развернулись 13 тематических площадок — «Художественная литература», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России и Республика Беларусь», «Библиотека», «Малая сцена», «Музейная линия», «Комиксы», «Антикварная и букинистическая книга», «История Отечества», «Литературная гостиная», «Пространство чтения: будущее книги», «Главная сцена».

На главной сцене фестиваля запланировано 27 событий: от чтений Екатерины Гусевой «Сказки А. С. Пушкина» и спектакля «Чепуха» по мотивам замечательных произведений Самуила Маршака до сказки с оркестром «Конек-Горбунок» по Петру Ершову в исполнении Антона Шагина.

В день рождения Пушкина, 6 июня, молодым писателям и поэтам России вручат литературную премию «Лицей». Из 2052 работ, поступивших на конкурс, в финал прошли 10 прозаических и 10 поэтических произведений. Жюри возглавил писатель Юрий Буйда.

Новости Москвы
Светлана Крючкова
Юрий Буйда
Алена Бабенко
Михаил Пореченков
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