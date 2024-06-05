Москву затопило из-за сильного ливня

Городское хозяйство Москвы сообщило, что на столицу обрушился сильный ливень и порывы ветра, местами замечены подтопления. Об этом хозяйство сообщило в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в некоторых районах ливень сопровождается грозой и градом. При этом синоптики предупреждают, что в ближайшие часы непогода сохранится. В городском хозяйстве также отметили, что в некоторых районах Москвы менее чем за час выпало более 20% месячной нормы осадков.

«Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду, а если это невозможно — быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. При управлении автомобилем строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — сообщили в городском хозяйстве.



В сообщении также указано, что сейчас на улицах столицы дежурят 300 бригад ГУП «Мосводосток», а городские службы оперативно реагируют на сообщения о скоплениях воды.

Помимо этого, в сети появились видеоролики очевидцев подтоплений. На них видно, что в некоторых районах Москвы подтопления мешают проезду автомобилей. На одном из роликов даже можно увидеть, как пассажиры автобуса забираются на сиденья, чтобы не промокнуть — вода полностью покрывает сидения транспорта.

Ранее синоптик заявил, что ливни в Москве продолжатся в четверг и пятницу.