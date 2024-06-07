Панда Катюша показала утреннюю йогу и попала на видео

Панда Катюша занялась утренней йогой вместе с веточкой бамбука, соответствующие кадры опубликовала в Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова. На записи животное подняло заднюю лапу вверх, показывая растяжку.

Утренняя йога от Катюши, — подписала Акулова ролик.



Ранее панда Катюша мило заснула прямо на маме. На опубликованном из зоопарка фото видно, что Диндин улеглась пузом на лестницу из бревен, а малышка забралась на маму сверху.

До этого обитательница Московского зоосада Катюша отказалась от завтрака в виде сочной веточки. По словам Акуловой, малышка тяжело проснулась, поскольку резвилась и игралась всю ночь.

Также Акулова показала видео, как панда Катюша ловко забралась по металлической решетке вольера. Однако, как заметила гендиректор учреждения, малышка-панда решила усложнить себе задачу, захватив в зубы игрушку. На опубликованных кадрах панда-акробатка ловко карабкается вверх, несмотря на сложности.

Катюша и Диндин часто играют вместе, и недавно маленькая панда покусала маму. Как заметила Акулова, малышка сделала это в шутку. Бамбуковый медвежонок играючи напал на родительницу из-за того, что последняя перегородила путь на деревянную горку.