Финал Школьной лиги по тэг-регби прошел в Москве

На стадионе «Лужники» состоялся финал Школьной лиги по тэг-регби 2023/2024 учебного года, в котором приняли участие 36 столичных команд. Об этом среду, 5 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

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Для гостей события подготовили насыщенную развлекательную программу. Помимо просмотра игр турнира, посетители могли принять участие в активностях от Регби-клуба ЦСКА, мастер-классах, а также в автограф-сессии выдающихся спортсменов и легенд российского регби.

По итогам матчей были определены победители. Шесть команд финалистов отправятся на Всероссийские соревнования.

С 6 по 9 июня на выводном круге Центра национальных конных традиций на ВДНХ пройдет первенство России по конкуру среди юных всадников на пони. Всадники в возрасте от 9 до 16 лет поборются за медали, призовые места и титулы чемпионов. Всего в турнире примут участие свыше 50 спортсменов со всей страны.

В столице в период с 11 по 26 мая прошел VIII Открытый московский фестиваль конного искусства и спорта. Выступления лучших спортсменов страны в конноспортивных дисциплинах смогут посмотреть желающие на выводном круге Центра национальных конных традиций на ВДНХ.