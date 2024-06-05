Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в среду, 5 июня, опубликовала ролик со спортивным досугом панды Катюши.

На видео медвежонок пытается уговорить маму Диндин поиграть с ней в футбол. Катюша сперва держит мячик в лапках, после чего начинает катать спортивный снаряд по экспозиционному вольеру. Родительница внимательно наблюдает за малышкой.

— Маам, пойдем в футбол поиграем, — следует из подписи к публикации.



В мае Акулова опубликовала видео с семейством больших панд. На кадрах Катюша, Жуи и Диндин лакомятся ветками бамбука.

Гендиректор зоосада также показала, как малышка Катюша вслед за мамой Диндин стремится взойти на склон в уличном вольере.

В марте панда показала киперам, как мастерски она научилась лазать по решетке вольера. Гендиректор зоосада также показала кадры с необычным «цирковым» номером панды Катюши.

Медвежонок аккуратно спрыгивает с верхнего яруса деревянной конструкции на более нижний. Осознав, что она хорошо выполнила спуск, Катюша решает комфортно усесться на новом месте.