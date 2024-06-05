Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды

В столице с 14:00 до вечера ожидаются дожди, гроза и ветер с порывами до 15–17 м/с. Об этом предупреждает пресс-служба управления МЧС по Москве.

«С 14:00 часов до 22:00 5 июня местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, при грозе порывы ветра 15–17 м/с, в отдельных районах град», – говорится в сообщении.



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