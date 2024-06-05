Собянин рассказал о реставрации усадьбы «Нескучное» на Ленинском проспекте

Специалисты уже привели в порядок главные ворота со скульптурной композицией «Времена года» и два боковых корпуса. Также вернули исторический облик зданию гауптвахты, в том числе воссоздали скульптуру двуглавого орла, написал мэр в своём Telegram-канале.

Теперь на территории усадьбы начались работы по восстановлению Александринского дворца. По словам Сергея Собянина, будет проведена реконструкция фасада и кровли, декора, интерьеров и скульптур собак на входе. Кроме того, проведут отреставрируют фонтаны, в том числе самый известный из них, созданный в 1835-м Иваном Витали.

В дальнейших планах городских властей — благоустройство Нескучного сада, одного из популярных мест прогулок москвичей.