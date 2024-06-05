Москвичам рекомендовали сократить пребывание на улице

Температура воздуха в среду в Москве достигнет плюс 27-29 градусов. Гостям и жителям столицы рекомендуется избегать длительного пребывания на улице, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и следуйте нашим советам, чтобы комфортно чувствовать себя в знойную погоду", - говорится в сообщении.



Так, комплекс рекомендует носить светлую и просторную одежду из натуральных тканей, пить больше воды, отказаться от жирной и сладкой еды.

Поясняется, что по прогнозам синоптиков, 5 июня в Москве ожидается сильная жара. Столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки плюс 27-29 градусов.