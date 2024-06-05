Какими видами спорта предлагают заняться в столичных парках

По данным Мосгорспорта, с 2010 года в столице стало в четыре раза больше спортплощадок. Благодаря доступности спортивной инфраструктуры спортом в городе сейчас занимаются 4 млн человек. Какие виды спорта популярны этим летом в парках Москвы?

© Российская Газета

Бег

В столице официально числится более трех десятков школ и центров бега. Занятия в них стоят не меньше, чем уроки по футболу и настольному теннису. Тренеры учат правильному и безопасному бегу. Научиться грамотно бегать, причем бесплатно, предлагают в ряде городских парков. Каждую пятницу в Измайловском парке в 19.30 в центральной части (за аллеей Большого Круга) начинаются беговые тренировки. Их участники преодолевают в свободном темпе до 10 км, но обязательно с препятствиями. В парке Олимпийской деревни аналогичные занятия проходят по четвергам в 20.00, старт от здания администрации парка. Тренировки в музее-заповеднике "Царицыно" проходят по вторникам и четвергам в 19.30. Маршрут протяженностью 3,5 км начинается от главного входа в парк (со стороны метро "Царицыно") и проходит по береговой линии Верхнего и Среднего Царицынских прудов. Если вечером бегать не хочется, выбрать можно тренировки утром, в 9.00, в воскресенье в парке "Дубки". Старт от спортплощадки на улице Ивановской.

Бесконтактный бой и аэробика

Тренировать различные группы мышц бесплатно предлагают в парках "Садовники" и "Кузьминки". В "Садовниках" занятия идут по вторникам в 19.00 и субботам в 9.00 на площади у главной сцены. Сначала тренер предлагает упражнения на растяжку, потом силовую тренировку на различные группы мышц. Аналогичное занятие по воскресеньям в 9.00 и по средам в 19.00 проходит в парке "Кузьминки" на спортплощадке рядом со скейт-парком. Но самые крутые тренировки проводит популярный фитнес-центр (Spirit.fitness) бесплатно все лето в Музеоне около сухого фонтана. Каждый день их две: в 19.00 и 20.00. Тренировки чередуются: один день - йога или другая низкоинтенсивная восстановительная, потом бесконтактный бой на основе элементов различных видов боевых искусств, на другой день - аэробика, танцевальная (позволяющая развить пластику тела), потом другие. Расписание см. на сайте spiritfit.ru.

Регулярные занятия спортом помогают отвлечься от проблем и снизить уровень стресса

Самокаты и ролики

В 17 локациях "Московских сезонов" открылись школы самокатного спорта. Тренировки рассчитаны на возраст от 6 лет. Проходят они на скейт-площадках. Тренеры и профессиональные спортсмены научат выполнять трюки и помогут разобрать ошибки. Каждому выдадут "дневник прогресса", где будут отмечать посещаемость и успехи, самые старательные райдеры получат подарки. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться и выбрать время посещения, а также прийти в полной амуниции: шлем, наколенники и нарукавники. Тренировки проходят каждый день, но локации разные. Так, по понедельникам, средам и пятницам с 16.30 до 18.30 они идут в парке "Радуга", а по вторникам, четвергам и субботам в это же время - в парке "Бригантина" и сквере у метро "Некрасовка".

В парке "Ходынское поле" по четвергам и пятницам с 17.00 проходят бесплатные тренировки по роллер-спорту. Основные ученики - с 7 до 14 лет.

Редкие виды

С необычными видами спорта в этом году знакомит гостей Парк Горького. Так, по вторникам и четвергам в 18.00 здесь идут занятия по французской игре в "камушки", или петанку. Кидают увесистые металлические шары на песок площадки, расположенной у скульптуры "Балерина" в центральной части парка. Чтобы присоединиться, нужно только взять напрокат или купить комплект шаров.

Еще одна необычная игра - флаг-футбол. Это разновидность американского футбола. Игра командная. Тренировки проводятся в Нескучном саду с 21.00.

В музее-заповеднике "Коломенское" играют в городки. Обучают им по вторникам и четвергам бесплатно с 15.00 до 19.00 в южной части парка (недалеко от входа N 6).

Йога в шаге от дома

В 10 парках проводятся бесплатные занятия по йоге, которые ведут профессиональные тренеры. Тренировки рассчитаны на разные уровни подготовки. В программе есть йога в танце, хатха-йога, медитации, йогалатес, гималайская йога и другие. Заниматься можно в парках "Северное Тушино", 50-летия Октября, детском парке им. Прямикова, в Лианозовском парке, ландшафтном парке "Митино", "Усадьбе Воронцово".

Танцы, теннис и гольф

Большому теннису бесплатно никто не учит, а вот настольному - пожалуйста. Азы пинг-понга дают в Саду им. Баумана. Занятия - по вторникам, четвергам и субботам с 20.00, нужны ракетка и мячики. А днем по вторникам, средам и четвергам с 15.00 здесь учат основам мини-гольфа.

В музее-заповеднике "Царицыно" можно заняться танцевальным фитнесом. Встреча у арки главного входа (ул. Дольская,1) по воскресеньям с 12.00. Нужны только удобная одежда и обувь.