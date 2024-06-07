Швы гранитной облицовки набережных начали обновлять в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к обновлению швов гранитной облицовки столичных набережных. Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Эти мероприятия проводятся на каждом объекте раз в пять лет, они необходимы для обеспечения безопасной эксплуатации сооружений, ведь со временем материал швов разрушается, что может привести к смещению и даже выпадению гранитных плит. В этом году запланировано обновление 24 набережных, на каждой из них проведем расшивку швов гранитной облицовки, в общей сложности отремонтируем более 100 тыс. погонных м покрытия», –сказал Бирюков.



По его словам, работы уже стартовали на участке Пушкинской набережной, Болотной набережной и 19 набережных реки Яузы. Кроме того, ремонт ожидают Кремлевская, Москворецкая и Софийская набережные.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для москвичей эти работы проходят практически незаметно, так как строительные леса устанавливают со стороны воды и передвигают с участка на участок.