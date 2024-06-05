Международный день бега отметят в Москве 5 июня

Международный день бега отметят в столице 5 июня. Москвичи смогут принять участие в беговой тренировке в рамках проекта «Мой спортивный район». Об этом в среду, 5 июня, сообщили в пресс-службе Департамента спорта города Москвы.

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В рамках проекта участников ждут специальные упражнения, а также темповые, интервальные и восстановительные тренировки. Занятия проходят дважды в неделю: по средам с 19:30 до 20:30 и по воскресеньям с 10:00 до 11:00. Позаниматься можно в парках и общественных пространствах: в парке 850-летия Москвы на улице Марьинский Парк, в «Северном Тушине» на улице Свободы, в спортивном комплексе «Лужники», возле первого выхода со станции метро «Воробьевы горы» и в парке «Сокольники».

На занятиях ждут людей старше 18 лет, они могут научиться правильной технике бега и подготовиться к марафонам вместе с профессиональными тренерами Москомспорта, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Свыше 700 жителей столицы присоединились к первым тренировкам нового сезона проекта «Спортивные выходные», которые прошли 1 и 2 июня на открытых площадках в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». Там москвичам доступны функциональные и танцевальные тренировки, а также йога и растяжка.