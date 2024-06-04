На высоте 327 метров в Москве заработала выставка плюшевых медведей с историей

Экспозиция плюшевых мишек "Черно-белые жемчужины" развернулась на 89-м этаже башни "Федерация. Восток" в "Москва-Сити".

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На выставке, организованной PANORAMA360 совместно с проектом "Искусство куклы", представлены мишки из коллекции Ирины Мызиной — хозяйки столичной кукольной галереи "ВахтановЪ".

Здесь можно увидеть и блокадных игрушечных медведей, и плюшевого мишку Джеймса Бонда, и мишек Тедди, выпущенных в память о крушении "Титаника", а еще работы современных художников-теддистов.

Один из героев выставки - трогательный Потапыч без уха и с кусочком ваты вместо носа - провел всю блокаду со своей хозяйкой девочкой Ксюшей в Ленинграде.

"Ко мне медведь попал уже от внука бабушки Ксении, - вспоминает Ирина Мызина. - Вы только представьте: такое тяжелое время было, а игрушку не продали и не обменяли. Всю войну игрушечный мишка провел с Ксюшей; согревал ее, спасал, и поэтому у нас к нему такое трепетное отношение".



Еще одного блокадного мишку, маленького и сшитого из лоскуточков, время не пощадило – у игрушечного зверя осталась только одна лапа. С этим медведем связана очень трагическая история. Его хозяйкой была маленькая девочка, которая росла в семье сотрудницы Эрмитажа. Когда началась эвакуация из города, первыми эшелонами отправляли детей, в первую очередь спасали их. Девочка уехала в Свердловскую область, и ее мама, в суматохе сборов и прощания, забыла передать дочке любимую игрушку.

"Девочка уехала без мишки. И только через год мама смогла вырваться из Ленинграда и отправиться искать свою дочь, которая пропала без вести. Но, к несчастью, она не нашла ее. Девочка погибла. Женщина осталась жить в Свердловской области, куда ее эвакуировали с другими работниками Эрмитажа. И этот медведь стал фактически единственной вещью на память о ее ребенке. А медведя нам передала ее соседка", - рассказала Ирина Мызина.



В проекте "Черно-белые жемчужины" участвует также целое медвежье семейство, для которого организаторы выставки придумали целую легенду. Так, глава семьи - большой и важный Гудрон Иванович, восседающий на портфеле - много лет прослужил бухгалтером, а его его супруга, белая медведица Изольда Максимовна, - преподаватель сольфеджио в музыкальной школе.

"Конечно, эту историю мы выдумали, но на самом деле она основана на каких-то реальных событиях, - отмечает Ирина Мызина. - Когда медведи попадают к нам в коллекцию, они всегда приходят с какой-то своей историей. Когда к нам привезли Гудрона Ивановича и мы его распаковали, он пах табаком и резиной. В общем, такой абсолютный рабочий медведь с ДК "Каучук"".



У четы медведей есть дочка - пятнистая Клеопатра Гудроновна. Таких медведей выпускали в 1970-х годах, используя в их производстве искусственный плюш в крапинку. Чаще всего это были обрезки после изготовления искусственных шуб. А еще у Гудрона и Изольды есть сыночек мишутка, немножечко нелюбимый. "Когда я брала его у хозяйки, я спросила: "А как же у вас этот мишка сохранился?" На что она ответила: "А я в него не играла, я его не любила. У нас был другой, любимый, медведь – светлый по цвету. А этот был черный, и я его боялась". На самом деле многие игрушки хорошо сохраняются именно потому, что в них не играют и не любят их", - вздыхает куратор выставки.



Мало кто помнит, разве что коллекционеры, что специально к Олимпиаде 1980 года выпускали не только изображения мишки, но и мужской одеколон "Олимпийский Мишка" во флаконах в форме медведя. Эту продукцию производили две парфюмерные фабрики – ленинградская "Северное сияние" и московская "Новая Заря".

"На емкости можно увидеть литеру "А", означающую, что это был одеколон высшего сорта и в его производстве использовались только натуральные ингредиенты и масла. Запах, кстати, сохранился до сих пор - потрясающий, обволакивающий. Этот мишка страница нашей советской истории", - говорит Мызина.



Еще два интересных экспоната выставки - медвежата, связанные крючком 12-летним школьником из Москвы Радмиром Мишачевым специально для проекта "Черно-белые жемчужины". Впервые он участвовал в этом проекте в рамках декабрьской Международной выставки "Искусство Куклы". Радмир вяжет крючком игрушки с восьми лет, а недавно связал себе на спицах точно такой же свитер, какой носил Данила Багров – главный герой фильмов "Брат" и "Брат-2". Радмир часто участвует в художественных выставках, а недавно, несмотря на свой юный возраст, уже провел свой первый мастер-класс для детей на выставке "Черно-белые жемчужины" в центре "Москва-Сити".