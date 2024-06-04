Лагерь «Каникулы со Знанием» открыли на выставке «Россия» на ВДНХ

Первый день «Каникул со Знанием» прошел на Международной выставке-форуме «Россия». Об этом во вторник, 4 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе российского общества «Знание».

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Занятия начались для школьников из Москвы, Подмосковья и Саратовской области. В рамках программы они будут знакомиться с достижениями страны и учиться новому. Встречи для детей будут проходить каждый вторник и четверг до окончания работы выставки 8 июля.

В первый день школьники посетили экскурсию по территории ВДНХ. Они увидели масштаб выставки «Россия» и посетили мастер-класс по актерскому мастерству. Во время тренинга дети научились снимать мышечные зажимы и ярко показывали свои эмоции, а также расширили творческий кругозор.

Помимо этого, школьники посетили литературную гостиную Общества «Знание». Перед ребятами выступили артисты творческого объединения «Вахтанговский практикум».

За время всей программы дети смогут попробовать себя в различных сферах. Для ребят проведут встречу с движением «Волонтеры-медики», где их будут учить оказывать первую помощь, а поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» организует квест.

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