Москвичи назвали три самых интересных маршрута платформы Russpass

Жители столицы выбрали в проекте «Активный гражданин» три самых интересных маршрута платформы Russpass. Участие в голосовании приняли более 240 тысяч горожан.

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В голосовании нужно было выбрать до трех вариантов из шести аудиоэкскурсий, предложенных туристическим сервисом Russpass. Самыми популярными стали «Знакомство с «Царицыным» (24 процента голосов), «Измайлово: от царской усадьбы до парка культуры» (19 процентов) и «Государев двор и окрестности: прогулка по «Коломенскому» (18 процентов). Всего москвичам в сервисе Russpass доступны более 70 бесплатных аудиоэкскурсий.

Меньше откликов получили получили маршруты «Яуза и окрестности: прогулка по Москве для всей семьи» (14 процентов), «Большая прогулка в «Сокольниках» (14 процентов) и «Выходной в московском Версале» (11 процентов), передает официальный сайт мэра Москвы.

Федеральные музеи войдут в систему сервиса планирования путешествий по России Russpass. Культурные учреждения, которые подключатся к сервису, войдут в локальные и тематические маршруты. Это позволит сделать поездки туристов интереснее и насыщеннее.

На сайте туристического сервиса Russpass появились 10 новых маршрутов проекта «Москва + Владимирская область. Путешествие в русскую сказку».