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Количество вагонов в «Ласточках» увеличено вдвое между Костромой и Москвой

Количество вагонов в поездах «Ласточка», которые курсируют на маршруте КостромаМосква, увеличили в два раза. Об этом рассказали в пресс-службе Северной железной дороги.

Количество вагонов в «Ласточках» увеличено вдвое между Костромой и Москвой
© Вечерняя Москва
— Скоростные поезда «Ласточка» МоскваКострома будут следовать десятью вагонами в июне по пятницам, субботам и воскресеньям. Изменения введены потому, что с началом лета спрос на перевозки вырос, — сообщили на сайте РЖД.

В увеличенном составе вечерние рейсы из Москвы «Ласточка» совершит по пятницам 7, 14, 21 и 28 июня, утренние рейсы по воскресеньям 9, 16, 23, 30 июня.

Из Костромы в таком составом рейсы будут отправляться по утрам суббот 8, 15, 22, 29 июня и по вечерам воскресений 9, 16, 23, 30 июня.

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров в начале мая приняли участие в церемонии выхода поезда нового поколения «Иволга 4.0». Он будет курсировать на линии Московского центрального диаметра со станции «Нижегородская». Отмечается, что Москва планирует обновить пригородное сообщение всего Центрального транспортного узла.

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