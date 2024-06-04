Москвичей предупредили о похолодании и дождях

В Москве со следующей недели ожидаются дожди и понижение температуры воздуха. Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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По ее словам, ночи в столице станут менее душными, максимальная температура будет придерживаться 22-24 градусов, что близко к норме,

Давление не будет резко меняться от суток к суткам, что придаст погоде стабильность.

Ранее сообщалось, что до 12 июня включительно жаркой погоды в Москве не предвидится. Температура воздуха будет держаться в пределах 23–25 градусов тепла. Атмосферное давление в первой половине июня ожидается в пределах климатической нормы — на уровне 747–748 миллиметров ртутного столба.