Собянин: Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация»

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В столице начался прием заявок на участие в конкурсе «Московская реставрация». Об этом в четверг, 6 июня, сообщил мэр города Сергей Собянин.

— Это одно из самых важных событий в отрасли. Благодаря конкурсу развиваются традиции столичной школы реставрации и привлекается внимание к памятникам истории и культуры, — написал мэр в своем Telegram-канале.

По словам главы города, принять участие в конкурсе могут физические и юридические лица, закончившие восстановление городских объектов культурного наследия в 2023–2024 годах.

Эксперты оценят как результаты реставрации, так и интеграцию объекта в современную жизнь. Всего на конкурсе представлено 10 номинаций и премия от жителей столицы, которые выберут лучшую работу в проекте «Активный гражданин».

Собянин уточнил, что заявки принимаются до конца сентября на портале mos.ru.

В ноябре 2023 года в столице прошел конкурс «Московская реставрация». Среди отмеченных памятников культурного наследия — павильоны ВДНХ № 1 «Центральный», № 31 «Геология» и № 51 «Мясная промышленность», а также Театр эстрады, доходный дом Натальи Тюляевой и еще 18 объектов.