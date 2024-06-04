Палаточный патриотический слет «STOлица. Лето» пройдет недалеко от Москвы с 29 июня по 16 августа. Принять участие в нем могут все желающие в возрасте от 18 до 35 лет. Об этом во вторник, 4 июня, сообщила председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

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Для участников подготовили 10 тематических смен, каждая из которых наделена уникальной образовательной программой по развитию профессиональных и творческих компетенций. Молодые люди встретятся с экспертами, знаменитыми артистами и спортсменами, героями России и общественно-политическими деятелями. Участие в слете бесплатное.

Подать заявку можно до 15 июля. После отбора молодые люди смогут отправиться на слет и на протяжении четырех дней жить в палатках под открытым небом, получая полезные навыки. Сейчас поступило уже более 5,5 тысячи заявок на участие в мероприятии.

— Среди них заявки волонтеров, спортсменов, медийщиков, лидеров студенческого самоуправления и многих других. Концепцию слета разрабатывают сами ребята, и мы рады давать им возможность воплощать свои инициативы в этом маленьком городке знаний, творчества и новых полезных знакомств, — приводит слова Екатерины Драгуновой официальный сайт мэра Москвы.

В мае на базе проектов «Молодежь Москвы» и «Сделано в Москве» стартовал конкурс среди столичных предпринимателей и компаний на разработку капсульной коллекции «Москва — молодежная столица России».