ВДНХ открыла спецпроект «Народный альбом: 85 лет историй»

ВДНХ пригласила москвичей принять участие в памятном проекте «Народный альбом: 85 лет историй». Об этом во вторник, 4 июня, сообщили в пресс-службе выставки.

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Цель проекта — показать ВДНХ глазами обычных людей и сохранить ее историю для будущих поколений.

— Уверен, что в каждом семейном альбоме или памяти телефона обязательно найдется несколько фотографий с ВДНХ. (...) Любой кадр, который вы считаете интересным или который для вас имеет особое значение, может стать частью большого проекта «Народный альбом: 85 лет историй», — рассказал генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

Чтобы принять участие, необходимо до 30 июня опубликовать архивные снимки с ВДНХ на фоне павильонов, фонтанов и других мест и поделиться воспоминаниями о посещении выставки в фотоальбоме на официальной странице ВДНХ во «ВКонтакте», передает официальный сайт мэра Москвы.

Более пяти тысяч фотографий передали москвичи на вечное хранение в Главархив за последние три года. Архивные кадры на пленках оцифровывают и добавляют в коллекцию виртуального музея «Москва — с заботой об истории». Об этом сообщил начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко.