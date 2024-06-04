В оранжерее усадьбы Покровское-Стрешнево восстановили купол

В усадьбе Покровское-Стрешнево продолжается восстановление ансамбля. В него входит оранжерея, которая сохранилась с XVIII — начала XIX века. Опираясь на архивные материалы и чертежи, специалисты вернули прежний вид ее центральному элементу — куполу.

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«До начала работ оранжерея находилась в неудовлетворительном состоянии, а купол был полностью утрачен. Здание неоднократно передавалось из рук в руки. В нем несколько раз случались мелкие пожары, так как его использовали лица без определенного места жительства. В 2017 году произошел самый крупный пожар, в результате которого оранжерея была почти уничтожена», — рассказал заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Владимир Алябьев.

Специалисты сначала восстановили кирпичную кладку в основании купола, затем усилили его металлическими швеллерами. После этого собрали деревянные журавцы (криволинейные элементы каркаса купола) — именно они придают куполу луковичную форму. Затем эту конструкцию обшили доской и медью.

«Поскольку купол имеет форму полусферы, использовали медные пластинки, напоминающие чешую. Их предварительно подготовили в мастерской, которую организовали прямо на территории. После рядами, начиная снизу и поднимаясь вверх, монтировали на купол. Для восстановления шпиля был разработан отдельный проект, на основании которого сейчас его изготавливают в специализированной мастерской. В скором времени воссозданный шпиль будет установлен на специально подготовленный для него металлический стержень», — отметил Владимир Алябьев.

Впервые оранжерея появилась в усадьбе после 1799 года, когда Елизавета Глебова-Стрешнева поселилась в Покровском и начала его переустройство. Ее архитектурное решение характерно для парадных парковых оранжерей конца XVIII — начала XIX века. Примеры такой композиции — оранжереи в усадьбах Кусково и Кузьминки. В оранжерее в Покровском-Стрешневе выращивали цветы для усадебных посадок. Кроме того, здесь росли лимоны, персики, гранаты, померанцы, клубника. Часть растений и плодов шла на продажу.