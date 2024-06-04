Детеныши кошачьих лемуров родились в Московском зоопарке

У пары кошачьих лемуров в Московском зоопарке родились двое детенышей. Об этом во вторник, 4 июня, сообщила генеральный директор столичного зоосада Светлана Акулова.

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Лемуры появились на свет в начале мая. Детеныши проводят первые месяцы жизни на груди и спине матери. Их пол пока не известен, так как специалисты не хотят подвергать лемуров стрессу во время осмотра. В возрасте одного–двух месяцев малыши начнут делать первые шаги.

— Самостоятельные прогулки малыша со временем становятся все более частыми и далекими, однако сон и кормление всегда происходят в обнимку с мамой. После пяти месяцев молочное кормление прекращается, детеныш становится гораздо более самостоятельным и постепенно переходит на взрослую еду, — рассказала Акулова.



Кошачьи лемуры в Московском зоопарке размножаются регулярно. Так, зоосад вносит вклад в сохранение редкого вида, передает официальный сайт мэра Москвы.

Летняя жара настигла столицу. Животным в Московском зоопарке обустраивают вольеры так, чтобы им было комфортно находиться на улице в такие высокие температуры.

Московский зоопарк перешел с 1 июня на летний режим работы. Гулять по парку можно будет с 7:30 до 22:00. Вход на территорию будет открыт до 21:00. Детский зоопарк будет работать с 9:00 до 22:00.