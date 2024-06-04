Памп-трек и детский боул: в районе Филимонковский открылся спортхаб

В районе Филимонковский инвестор построил современный спортивный хаб площадью 4,7 тысячи квадратных метров. Комплекс открылся 1 июня. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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«Это первый спортхаб в Троицком и Новомосковском административных округах, который вмещает более 100 человек одновременно. Он будет бесплатным и открытым для всех желающих. Спортивная инфраструктура ТиНАО развивается как благодаря частным инвестициям, так и за счет городского бюджета. Так, в 2028 году планируется ввести в эксплуатацию физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в районах Коммунарка и Троицк. Кроме того, продолжается проектирование ФОК на территории района Внуково. Объекты возведут в рамках столичной Адресной инвестиционной программы», — рассказал Владимир Ефимов.

Объект разделен на несколько зон. Почти одну тысячу квадратных метров занимает универсальная и всесезонная спортплощадка с профессиональным покрытием, которое улучшает отклик мяча и не скользит. А зимой она превращается в каток с натуральным покрытием

В основу концепции спортхаба легли принципы гравитации. Дизайн образно передает их через повторяющиеся концентрические круги, похожие на орбиты планет. Кроме того, инвестор озеленил более двух тысяч квадратных метров территории.

Рядом с универсальной площадкой находится памп-трек — трасса для велосипедистов из волнообразных кочек, виражей и трамплинов. На ней можно разгоняться, не крутя педали. Еще одна площадка для катания — детский боул. Благодаря небольшой глубине чаши здесь могут заниматься спортом ребята от пяти лет. Для отдыха между играми и тренировками предназначены скамейки и амфитеатры.

«В составе жилого комплекса сегодня построено и введено в эксплуатацию 45 корпусов, открыты две школы и семь детских садов. В стадии строительства находятся еще три жилых объекта, две школы на 2300 мест и два детских сада на 570 мест. Все этапы возведения объектов находятся под надзором инспекторов Комитета государственного строительного надзора города Москвы», — уточнил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В 2024 году в ТиНАО планируется завершить строительство комплекса с ледовой ареной в районе Троицк для занятий хоккеем и фигурным катанием. Как сообщил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин, в административно-бытовом корпусе разместятся тренажерный и хореографический залы, бросковая зона, фитнес-зал, раздевалки, душевые, кафе, медпункт, магазин и пункт проката спортинвентаря.

Хоккейную ледовую площадку оборудуют информационным табло, а также зонами для запасных игроков, штрафников и судейской. Рядом будут раздевалки с выходом на лед. Кроме того, предусмотрен гараж для ледозаливочной машины. Площадь застройки составит четыре тысячи квадратных метров.

Помимо этого, в 2025 году планируется закончить строительство и ввести в эксплуатацию вторую очередь конноспортивного комплекса в районе Краснопахорский, а также здание центра по подготовке сборных команд Российской Федерации по баскетболу в районе Филимонковский. Проекты реализуют инвесторы.