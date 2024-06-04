Выставку «Наш Пушкин» откроют в Московском дворце пионеров 6 июня

В Московском дворце пионеров 6 июня откроется выставка уникальных документов к 225-летию поэта Александра Пушкина. Главархив Москвы представит материалы из своих фондов с записями о рождении поэта, его браке с Натальей Гончаровой, которые до этого выставлялись очень редко и другие бумаги. Об этом во вторник, 4 июня, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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Выставка откроется 6 июня, а с 7 по 9 июня экспозиция и другие мероприятия ждут посетителей с 12:00 до 20:00. Помимо экспозиции, гости также смогут посетить различные мастер-классы и лекции. Например, посетители смогут освоить каллиграфию и научиться писать стихи, заняться вокалом, сценической речью и фехтованием, узнать о местах в Москве, связанных с именем Пушкина и больше о его произведениях.

— В этом году мы празднуем 225-летие Александра Пушкина, с творчеством которого не понаслышке знаком каждый в нашей стране. Великий поэт внес огромный вклад в развитие русской литературы и культуры, и даже спустя более чем два столетия мы не перестаем восхищаться и зачитываться его произведениями в любом возрасте. В честь годовщины со дня рождения Александра Сергеевича в Московском дворце пионеров с 6 по 9 июня пройдет выставка «Наш Пушкин», — приводит слова Анастасии Раковой официальный сайт мэра Москвы.

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