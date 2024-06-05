Мемориальная квартира Пушкина открыта после масштабной реставрации

На Арбате после масштабной реставрации откроется мемориальная квартира Александра Пушкина. Событие приурочено к 225-летию великого поэта. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

© Александр Кочубей / Вечерняя Москва

— Это единственный в Москве мемориал Пушкина, где он не просто останавливался или гостил, а жил в течение трех месяцев 1831 года после венчания с Натальей Гончаровой, — отметил Собянин в своем Telegram-канале.



Цокольный этаж посвящен истории Арбата. Первый этаж знакомит гостей с периодом жизни Пушкина, хронологически связанным с его пребыванием в арбатской квартире. Второй этаж представляет собой мемориальное пространство, где проходили главные события жизни поэта в то время.

Отмечается, что были воссозданы исторические интерьеры квартиры: габариты и расположение комнат, лестниц, печей, облицовка подоконников и откосов окон, старинный паркет.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» пригласили жителей и гостей столицы отметить на своих площадках Пушкинский день 6 июня. Также однофамильцам героев произведений поэта Московская канатная дорога 6 июня подарит скидку на проезд.