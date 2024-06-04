«Желтый» уровень опасности из-за риска пожаров в Москве продлили до 6 июня

В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за вероятности пожаров до четверга, 6 июня. Об этом во вторник, 4 июня, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.

По прогнозу синоптиков, местами в столице сохранится высокая пожарная опасность четвертого класса. Аналогичное предупреждение будет действовать в Московской области, но до 21:00 среды, 5 июня.

В столице период предупреждения о высокой пожарной опасности будет действовать до 00:00 четверга, 6 июня, следует из сообщения на сайте Гидрометцентра России.

Во второй половине дня вторника, 4 июня, в столице ожидаются ливневый дождь, грозы и порывы ветра до 15–17 метров в секунду. Местами может выпасть град.

Разнообразие погодных условий в столичном регионе в начале лета обусловлено осадками, объяснил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, на первой неделе июня сформируется температурный режим, наиболее подходящий для конца месяца или начала июля.

Главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой» отметила, что в ближайшие дни в столичном регионе произойдет резкая смена погодных условий — вместо жары в городе будут править дожди и грозы.