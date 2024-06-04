В Москве ожидается до 25 градусов тепла

От 23 до 25 градусов тепла прогнозируется сегодня в Москве, в отдельных районах возможна гроза, не исключен град, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Сегодня погоду в столичном регионе будет формировать тыловая, относительно прохладная часть циклона, центр которого окажется над западом Архангельской области. В такой ситуации в Москве и области ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможна гроза, не исключен град. Максимальная температура воздуха в Москве сегодня плюс 23 - плюс 25, в Подмосковье - от 21 до 26 градусов тепла", - сказал специалист.

По его словам, будет дуть западный ветер, скорость которого будет меняться от 4 до 9 метров в секунду.