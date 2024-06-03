У Музея Победы встретят бегуна-марафонца

Возле Музея Победы 4 июня встретят бегуна-марафонца. В тот же день учреждение станет одной из точек марафона «Как ковалась Победа». Об этом в понедельник, 3 июня, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе музея.

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Отмечается, что коллектив столичного отделения «Здорового Отечества» и вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова встретят марафонца Станислава Логинова, на текущий момент пробежавшего уже 1600 километров. Маршрут бегуна проходил через места сражений периода Великой Отечественной войны.

— Моя миссия — рассказать всем про те тропы, где наши бойцы защищали Отечество, нашу Родину. И в интересном формате для молодежи вести социальные сети, чтобы к нам присоединилось как можно больше патриотов, — поделился Логинов.

В рамках мероприятия бегун возложит цветы к Вечному огню, ознакомится с выставками музея и продолжит марафон по столице. Планируется, что забег завершится в Санкт-Петербурге 10 июня.

30 мая в стенах Музея Победы состоялось открытие выставки «Имен связующая нить». В выставку вошло более 70 экспонатов — предметов участников Первой, Гражданской и Второй мировой войн из семейных династий сотрудников и учащихся колледжа.

Музей Победы также приглашает детей и родителей на познавательные экскурсии в период летних каникул. Гостей ждут порядка 20 тематических программ.