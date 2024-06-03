Собянин рассказал о нововведениях МЭШ

3 июня мэр столицы Сергей Собянин назвал главные нововведения «Московской электронной школы» в прошедшем учебном году.

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В учебном году 2023/2024 «Московская электронная школа» (МЭШ) серьезно расширила функционал. Так, в электронном дневнике теперь есть расписание уроков, дополнительных занятий в школе, городских кружках и секциях. Можно добавлять туда свои личные мероприятия.

— Запущена система информирования родителей о результатах школьной и внешкольной образовательной деятельности детей, — сообщил Сергей Собянин. — В мобильном приложении «Дневник МЭШ» стал доступен заказ горячего питания: родители могут составить меню для ребенка на две недели.

Кроме того, в библиотеке МЭШ обновили коллекцию видеоразборов заданий ЕГЭ по всем предметам. Открыли доступ к онлайн-курсам углубленного уровня по подготовке к экзаменам. В сервисе «Портфолио учащегося» теперь можно получить персональные рекомендации по выбору образовательной вертикали и предпрофессионального класса.

— Для школьников 6–11-х классов стали доступны математические курсы от электронной образовательной системы «Гиперматика». А учащиеся 7–9-х классов могут выполнять лабораторные работы по физике и химии в интерактивных тетрадях, — продолжил Сергей Собянин.

Виртуальный ассистент «Алиса», интегрированный с мобильным приложением «Дневник МЭШ», научился отвечать на вопросы о домашних заданиях, расписании, датах каникул и других школьных темах.