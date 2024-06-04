Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова во вторник, 4 июня, поделилась милым роликом с большими пандами Катюшей и Диндин.

На кадрах китайские медведи сначала проводят досуг по отдельности, после чего мама-панда решает приманить к себе Катюшу. Поразмышляв, Катюша решает залезть к родительнице на вершину деревянной конструкции.

— Катюша, поднимайся ко мне, молочком покормлю, — следует из подписи к публикации.



В мае Акулова опубликовала видео с семейством больших панд. На кадрах Катюша, Жуи и Диндин лакомятся ветками бамбука. Гендиректор зоосада также показала, как малышка Катюша вслед за мамой Диндин стремится взойти на склон в уличном вольере.

В марте панда показала киперам, как мастерски она научилась лазать по решетке вольера. Гендиректор зоосада также показала кадры с необычным «цирковым» номером панды Катюши. Медвежонок аккуратно спрыгивает с верхнего яруса деревянной конструкции на более нижний. Осознав, что она хорошо выполнила спуск, Катюша решает комфортно усесться на новом месте.