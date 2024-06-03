Пресс-служба Московского зоопарка в понедельник, 3 июня, поделилась роликом с символом зоосада — манулом Тимофеем. На кадрах представитель семейства кошачьих вышел на улицу после дождя.

Тимоша не спешит ступать на мокрый газон, а предпочитает отсидеться на деревянных ступеньках вольера. Немного погодя, Тимофей решает скрыться из объектива камеры.

— Тимоша вышел прогуляться после дождя. Но на мокрую траву предпочитает не спускаться — у него же лапки, — следует из подписи к публикации.

В начале мая манул решил выйти в люди и прогуляться в своем вольере. На предоставленных столичным зоосадом кадрах видно, как кот опирается на стекло своего вольера и рассматривает людей, однако спустя несколько секунд убегает.

На другом видео можно наблюдать, как Тимофей греется под солнечными лучами, а затем начинает изящно вышагивать по деревянной полочке на стене вольера. Пресс-служба Московского зоопарка также опубликовала видеоролик с охотой манула Тимофея.