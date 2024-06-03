Москвичей предупредили об опасной погоде до конца недели

В Москве до конца первой недели июня сохранится опасная погода, предупредил в беседе с NEWS.ru синоптик Александр Шувалов. Эксперт подчеркнул, что ожидаются ливни и мелкий град. Кроме того, во вторник, 4 июня, сохраняется вероятность гроз. Возможны шквалистые усиления ветра.

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Ливень накрывает не всю Москву. Размеры облаков не сравнимы с размерами Москвы. Вполне возможно, что в одних районах столицы будет дождь, а в других — нет. Завтра, во вторник, условия для дождей сохраняются. Мы ожидаем кратковременные дожди, местами грозы. Не исключен и мелкий град. Возможны шквалистые усиления ветра, — уточнил синоптик.

По словам Шувалова, максимальная температура воздуха составит 24 градуса тепла до вторника. В среду воздух прогреется до 27 градусов, отметил эксперт. В четверг и пятницу следует ждать новую циклоническую ложбину с запада, предупредил синоптик.

В четверг и пятницу ожидается новая циклоническая ложбина с запада. Она небольшая, слабо выраженная. Это также является условием для формирования кратковременных дождей. Дожди будут иметь мозаичный характер. За считанные минуты может выливаться до 5 л воды, — заключил Шувалов.

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