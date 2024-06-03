Столичные службы предупредили москвичей о непогоде 3 июня

Согласно прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия в столичном регионе сохранятся до конца дня. Об этом в понедельник, 3 июня, рассказали в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

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В столице возможны порывы ветра до 15 метров в секунду, а также грозы.

— Просим горожан быть внимательными на улице, — следует из публикации пресс-службы.

После грозы в столичном регионе может немного опуститься средняя температура воздуха. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Ожидается, что на неделе в Москве будет от плюс 21 до плюс 26 градусов, а ночные температуры будут варьироваться от 14 до 17 градусов выше нуля. Осадки прекратятся лишь в пятницу, 7 июня.

Ильин также рассказал, с чем связана вероятность аномально жаркого лета в столичном регионе.

Предстоящая неделя в столичном регионе будет не такой жаркой, как последняя неделя мая, но температурные значения останутся комфортными. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделилась главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.