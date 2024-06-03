Появилось видео мощного града на юго-западе Москвы
Жители московского района Солнцево засняли кадры сильного града, который обрушился на столицу. Видео публикует Telegram-канал «Москва с огоньком».
На ролике видно, как град «барабанит» в окно квартиры. На фоне также слышны раскаты грома.
Сильный дождь с грозой и ветром обрушился на Москву
Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве на этой неделе ожидаются обильные осадкив виде проливного дождя. По словам синоптика, за пять рабочих дней в столице выпадет 50 мм осадков, что является 65% от месячной нормы.