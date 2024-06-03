Сильный дождь с грозой и ветром обрушился на Москву

Ливень, сопровождаемый грозой и ветром, обрушился на столицу. Первыми его заметили на юго-западных и западных окраинах Москвы, передают корреспонденты ТАСС, находящиеся в этих частях города.

Достаточно интенсивные осадки сопровождаются раскатами грома, также не отмечено выпадение града, о вероятности которого ранее предупреждали синоптики Гидрометцентра.

В центре столицы, в том числе в районе штаб-квартиры агентства ТАСС на Тверском бульваре, осадков пока не отмечается.

Ранее метеорологи распространили экстренное предупреждение о том, что в период до 21:00 в отдельных районах Москвы ожидается кратковременный дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами до 15 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями они также объявили в городе и по области желтый метеорологический уровень, символизирующий потенциально опасные погодные условия.

В свою очередь в комплексе городского хозяйства столичной мэрии призвали горожан и гостей столицы в период осадков быть внимательными на улицах.

"По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца дня", - подчеркнули в официальном Telegram-канале комплекса.

Синоптики также прогнозируют, что воздух в мегаполисе сегодня должен прогреться до плюс 27 градусов, в Подмосковье - до плюс 28 градусов. Предстоящей ночью также не исключен кратковременный дождь и местами гроза на фоне температуры воздуха около 16 градусов выше нуля в Москве и плюс 17 градусов по области.