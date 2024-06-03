В 26 московских парках появились охлаждающие арки

В парках культуры и отдыха столицы установили охлаждающие арки с системами туманообразования. Об этом сообщает пресс-служба проекта "Московские сезоны".

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Всего оборудовано 40 таких арок. Их основная задача - помочь посетителям легче переносить жару, снизить риск тепловых ударов и других проблем со здоровьем, связанных с перегревом.

"Встроенная система туманообразования оснащена системой мелкодисперсного распыления воды, охлаждающей пространство. При этом она не создает луж или неудобств для посетителей, - сообщает пресс-служба. - Систему вмонтировали в цветочные перголы и беседки".

Найти такие охлаждающие навесы можно в садах имени Н.Э. Баумана и "Эрмитаж", Таганском парке, парках "Ходынское поле", "Красная Пресня", 50-летия Октября, "Сокольники" и других.

Кстати, в ближайшие дни в столичном регионе ожидается сохранение жаркой погоды. Воздух будет прогреваться до +24.. +26 градусов. В ночные часы не ниже +14.