В столице стартовал летний сезон проекта "Московское долголетие"

В рамках начавшегося летнего сезона проекта "Московское долголетие" для горожан будут работать 800 площадок по всему городу, а главным событием станет цикл "Зарядок долголетия", ведущими которого станут известные спортсмены. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова, передает портал mos.ru.

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Ракова отметила, что москвичам старшего возраста подготовили различные активности, среди которых скандинавская ходьба, зарядки, танцы и пешие экскурсии. Разминки будут проходить в будние дни с 09:30 до 10:30, при этом каждый раз на новых площадках и с новыми звездными тренерами. Например, эстафету начнут двукратный чемпион мира и Европы фигурист Роман Костомаров и двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева.

Между тем горожан также приглашают на разнообразные встречи на свежем воздухе. Например, в Московском открыт клуб "Мой сенсорный огород". Его участники выращивают овощи и ягоды, а осенью собирают урожай. Также популярностью пользуются экскурсии, организованные по районам. Этой весной экскурсионный клуб открылся в Силине.

Помимо этого, летом приобретают особую актуальность онлайн-курсы, так как по ним можно заниматься без перерыва, даже находясь за городом. Всего в проекте открыто более 2,5 тысячи групп, в которых под руководством преподавателей можно изучать иностранные языки, делать физические упражнения, повышать уровень финансовой и компьютерной грамотности, рисовать и участвовать во многих мероприятиях.

Ранее Сергей Собянин рассказал об открытых в "Московском долголетии" 600 разных групп, где преподают профессиональные музыканты и вокалисты. По его словам, в ходе вокальных тренировок участники изучают различные техники и приемы, учатся управлять голосом, правильно дышать, находят собственный стиль и манеру пения. Занятия проходят как в очном, так и онлайн-формате. Каждый участник может выбрать для себя подходящий способ посещения.