В среду в Москве может потеплеть до +28°С

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал о погоде в Москве в среду. Его слова передает RT.

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По словам Шувалова, столбик термометра в среду поднимется до +28°С, при этом возможны осадки.

«Температура (во второй половине недели. — «Газета.Ru») будет в рамках +21...+26 °С. За одним маленьким исключением — в среду у нас день без осадков, достаточно солнечный, и мы приблизимся к июльским +27...+28 °С», — поделился синоптик.

Он добавил, что в четверг после полудня возможны дожди и грозы. Дождливая погода сохранится до выходных, в субботу осадков не ожидается.

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