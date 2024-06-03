«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве

«Желтый» уровень погодной опасности будет действовать в столичном регионе из-за грозы и порывистого ветра. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

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— Период предупреждения — до 11:00 по московскому времени 4 июня. Ветер при грозе порывы до 15 метров в секунду, — следует из информации на сайте.

3 июня МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в столице. В ближайшие один–два часа в Москве ожидаются кратковременный дождь, гроза, град. Ведомство также напомнило о мерах безопасности: управляя автотранспортом, снизьте скорость движения и увеличьте дистанцию, избегайте внезапных маневров — обгонов, перестроений, опережений и паркуйте автомобили вдали от деревьев.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что грозовые дожди собьют жару. Температура воздуха в Москве составит от плюс 24 до плюс 26 градусов, по области — плюс 22–27 градусов.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что после грозы в столичном регионе может немного опуститься средняя температура воздуха. Ожидается, что на неделе в Москве будет от плюс 21 до плюс 26 градусов.