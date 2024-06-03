Москвичей предупредили о жаркой погоде 3 июня

Синоптики рассказали москвичам, что 3 июня в столице столбики термометров в дневные часы будут достигать отметки до 27 градусов тепла. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы.

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По мнению экспертов, сегодня до 21:00 в столице ожидается усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду. Также, температура воздуха составит от плюс 25 до 27 градусов тепла. Однако, в отдельных районах столицы ожидаются кратковременные дожди, гроза и град.

Рекомендуется избегать длительного времяпрепровождений на солнце, передает Telegram-канал Городского хозяйства Москвы.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что в Москве 3 июня ожидается до 26 градусов тепла, грозовые дожди собьют жару. Ожидаются кратковременные дожди, местами ливневого характера, с грозами.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что после грозы в столичном регионе может немного опуститься средняя температура воздуха. Ожидается, что на неделе в Москве будет от плюс 21 до плюс 26 градусов.