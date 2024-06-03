Центральный московский ипподром подготовили к реконструкции

Территорию Центрального московского ипподрома, находящегося на Беговой улице, подготовили к реконструкции. Специалисты освободили участок от объектов предаварийного состояния и самовольных построек, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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По его словам, сейчас работники проводят мероприятия, определяющие, какие элементы нуждаются в реставрации и какие дальнейшие действия будут проводиться. Помимо этого, они приступили к устройству фундаментов и вертикальных конструкций новых зданий и сооружений, а также двухпутных тоннелей для выхода лошадей из конюшен.

"Основные работы по реконструкции объекта планируется закончить в 2026 году", – заявил Ефимов.

Уточняется, что особое внимание в ходе реставрации уделят созданию современного конного двора, который включит в себя конюшни для скаковых и беговых лошадей, конноспортивный комплекс со встроенными конюшнями, тремя манежами и трибунами, а также гостевые конюшни. Его расположат на месте устаревших зданий, при этом общая площадь территории для спортсменов и лошадей увеличится более чем в 1,5 раза и составит 52 тысячи квадратов.

Как отметил глава депстроя Рафик Загрутдинов, кроме двора на ипподроме, также появится ветеринарный блок. Его оснастят аппаратами МРТ, КТ, рентгеном и системой телемедицины.

"Там откроются карантинная конюшня, изолятор, реабилитационный центр и пункт допинг-контроля", – добавил Загрутдинов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что ипподром станет мирового уровня и будет отвечать всем современным стандартам. Он напомнил, что объекту исполняется уже 190 лет, но, несмотря на статус старейшего в стране, его инфраструктура устарела морально и физически, поэтому специалисты полностью отреставрируют главное здание и спортивную зону.